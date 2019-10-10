Малком пропустит ещё два месяца. "Зенит" купил его за 40 миллионов евро

Вингер "Зенита" Малком перенёс операцию в Финляндии, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильцу потребовалось хирургическое вмешательство в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Сроки восстановления футболиста составят два месяца. Таким образом, в этом году звёздный новичок "сине-бело-голубым" уже не поможет.

"Зенит" летом купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы. Игрок успел провести два матча, а с 10 августа находится в лазарете.

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