Малком пропустит ещё два месяца. "Зенит" купил его за 40 миллионов евро

Теги зенит санкт-петербургмалкомтравмы

Малком пропустит ещё два месяца. "Зенит" купил его за 40 миллионов евро

Вингер "Зенита" Малком перенёс операцию в Финляндии, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильцу потребовалось хирургическое вмешательство в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Сроки восстановления футболиста составят два месяца. Таким образом, в этом году звёздный новичок "сине-бело-голубым" уже не поможет.

"Зенит" летом купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы. Игрок успел провести два матча, а с 10 августа находится в лазарете.

Не пропустите: Орлов прокомментировал травму Мамманы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Хаби Алонсо грозит пять лет тюремного заключения

Хаби Алонсо грозит пять лет тюремного заключения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов