Малком пропустит матчи с "Рубином" и "Боруссией"

Хавбек "Зенита" Малком не поможет клубу в ближайших матчах из-за травмы.

Как сообщает Metaratings, 23-летний бразилец пропустит игры против "Рубина" и дортмундской "Боруссии".

Напомним, что Малком получил повреждение на прошлой неделе, но о характере травмы ничего неизвестно.

В текущем сезоне на счету Малкома один гол и один ассист в 11 играх.

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