Малком пропустит третий матч "Зенита" подряд
Вингер питерского "Зенита" Малком по-прежнему не восстановился после травмы, об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак.
"Пока дополнительной информации нет. Пока он не работает в общей группе и с "Рубином" не сыграет. Ждём возможности, чтобы обследовать его дополнительно", - заявил Семак.
Таким образом, бразилец пропустит третий матч "Зенита" подряд - ранее он не сыграл с "Сочи" (3:1) и "Брюгге" (1:2).
В текущем сезоне Малком забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 играх в составе "сине-бело-голубых".
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