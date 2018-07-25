Малком прошел медицинское обследование в "Барселоне"

"Барселона" объявила об успешном медосмотре бразильского полузащитника Малкома, сообщает официальный твиттер клуба.

В ближайшее время футболист отправится в США, где присоединится к команде.

Напомним, что 21-летний Малком перешел в "Барселону" из "Бордо" за 41 миллион евро.

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