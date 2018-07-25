Малком прошел медицинское обследование в "Барселоне"
"Барселона" объявила об успешном медосмотре бразильского полузащитника Малкома, сообщает официальный твиттер клуба.
В ближайшее время футболист отправится в США, где присоединится к команде.
Напомним, что 21-летний Малком перешел в "Барселону" из "Бордо" за 41 миллион евро.
Не пропустите: Дембеле изучает возможность ухода из "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Витесс" Слуцкого ушел от поражения в игре с "Вииторулом", "Кайрат" Аршавина обыграл "АЗ" и другие результаты Лиги Европы
-
В историческом еврокубковом матче "Уфа" не смогла дожать "Домжале"
-
"Атлетико" в серии пенальти переигрывает "Арсенал"
-
Суд приговорил Роналду к огромному штрафу и тюремному сроку
-
Официально: форвард "Зенита" продолжит карьеру в "Рубине"
Лента новостей
-
Черчесов: "Переход Головина - это звонок для европейских клубов, что на российских игроков можно рассчитывать"
-
1
Пресс-секретарь "Барселоны" о трансфере Малкома: "Мы поступили правильно"
-
Аллегри прокомментировал возможное возвращение Погба в "Ювентус"
-
"Мариуполь" упустил победу, "Жальгирис" и софийский ЦСКА одержали победы и другие результаты ЛЕ
-
Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок
-
Мората принял решение по своему будущему
-
Мхитарян: "В "Арсенале" мне нравится больше, чем в "Манчестер Юнайтед"
-
"Уфа" - "Домжале" - 0:0 (обзор)
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Хеккен", "Дюделанж" взял верх над "Дритой"
-
Определился второй финалист юношеского чемпионата Европы
-
"Кайрат" - "АЗ" - 2:0 (обзор)
-
"Вииторул" - "Витесс" - 2:2 (обзор)
-
"Стяуа" и кутаисское "Торпедо" одерживают победы в ЛЕ и другие результаты 2-го квалификационного раунда турнира
-
Бердыев поделился ожиданиями от нового сезона
-
"Ювентус" готов продать Пьянича
-
"Реал" готовит 80-миллионное предложение по игроку сборной Испании
-
Бердыев подвел итог работе "Рубина" на сборах
-
1
"Барселона" нацелилась на новоиспеченного чемпиона мира
-
Президент "Лацио": "Готовы рассматривать только невероятные предложения по Милинковичу-Савичу"
-
1
Великолепные действия новичка "Реала" Родриго в игре с "Фламенго"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20