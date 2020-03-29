Малком рассказал, чем он занимается во время карантина

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Малком рассказал, чем он занимается во время карантина

Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком рассказал, что во время карантина он изучает русский язык.

"Чемпионат России приостановили. Нам порекомендовали быть осторожными и не выходить из дома. В некоторые места уже нельзя пойти.

Я получил указания из клуба и тренируюсь, исходя из них. Я общаюсь с семьей и друзьями по видеосвязи. Я использую появившееся время, чтобы изучать русский язык", - приводит слова Малкома Meu Timao.

Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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