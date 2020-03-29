Малком рассказал, чем он занимается во время карантина
Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком рассказал, что во время карантина он изучает русский язык.
"Чемпионат России приостановили. Нам порекомендовали быть осторожными и не выходить из дома. В некоторые места уже нельзя пойти.
Я получил указания из клуба и тренируюсь, исходя из них. Я общаюсь с семьей и друзьями по видеосвязи. Я использую появившееся время, чтобы изучать русский язык", - приводит слова Малкома Meu Timao.
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20