Малком рассказал,что могло стать причиной его травмы

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Малком рассказал,что могло стать причиной его травмы

Форвард "Зенита" Малком рассказал почему получил травму после перехода из "Барселоны" в петербургский клуб. Об этом сообщает SER Catalunya.

Напомним, в августе 2019 года футболист получил травму бедра и смог восстановиться лишь к февралю.

"Сейчас мы занимаемся через Zoom, чтобы оставаться в форме. Пока без мяча. В России тренируются по два раза. Я привык к тренировкам в "Барселоне", которые длятся по 40-50 минут. Наверно, из-за этого я и травмировался", - сказал Малком.

Контракт 23-летнего нападающего с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.

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Комментарии

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lesnovsky

Да, тренироваться надо было меньше...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Причина - перекройка структуры и времени тренировок by genius "Картонный хмырь".Лентяй хренов! И за что ему ЗМ дают?Ему - этой чушке и просто картонной метровой шавке?Visca El BARCA...

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шнюк
шнюк

Сказало обтруханное ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты почему ешё здесь?А ну быстро в кровать!Тихий час начался!

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шнюк
шнюк

Сказало обтруханное ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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