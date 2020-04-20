Малком рассказал,что могло стать причиной его травмы

Форвард "Зенита" Малком рассказал почему получил травму после перехода из "Барселоны" в петербургский клуб. Об этом сообщает SER Catalunya.

Напомним, в августе 2019 года футболист получил травму бедра и смог восстановиться лишь к февралю.

"Сейчас мы занимаемся через Zoom, чтобы оставаться в форме. Пока без мяча. В России тренируются по два раза. Я привык к тренировкам в "Барселоне", которые длятся по 40-50 минут. Наверно, из-за этого я и травмировался", - сказал Малком.

Контракт 23-летнего нападающего с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.

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