Малком рассказал, как он пытается уберечься от коронавируса
Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком рассказал, что он предпринимает меры предохранения, когда выходит на улицу в условиях пандемии китайского коронавируса COVID-19.
"Какие меры предосторожности принимаю в связи с пандемией? Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки; если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!" - рассказал Малком в интервью, опубликованном на официальном сайте петербургского клуба.
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за российский клуб шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20