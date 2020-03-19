Малком рассказал, как он пытается уберечься от коронавируса

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Малком рассказал, как он пытается уберечься от коронавируса

Бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком рассказал, что он предпринимает меры предохранения, когда выходит на улицу в условиях пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Какие меры предосторожности принимаю в связи с пандемией? Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки; если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!" - рассказал Малком в интервью, опубликованном на официальном сайте петербургского клуба.

Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за российский клуб шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2024 года.

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