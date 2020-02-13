Малком рассказал, когда он вернется на поле



Бразильский нападающий "Зенита" Малком заявил, что он вскоре будет готов сыграть за петербургский клуб в официальном матче.

"Я всегда хочу играть, но знаю, что еще не готов на сто процентов, знаю, что мне нужно улучшить физическую форму. Сейчас набираю минуты в товарищеских матчах и шаг за шагом приближаюсь к 29-му числу", - приводит слова Малкома официальный сайт клуба.

Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года с зарплатой в 6,5 миллионов евро. На данный момент бразилец провел за "Зенит" всего два официальных матча.

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