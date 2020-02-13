Малком рассказал, когда он вернется на поле
Бразильский нападающий "Зенита" Малком заявил, что он вскоре будет готов сыграть за петербургский клуб в официальном матче.
"Я всегда хочу играть, но знаю, что еще не готов на сто процентов, знаю, что мне нужно улучшить физическую форму. Сейчас набираю минуты в товарищеских матчах и шаг за шагом приближаюсь к 29-му числу", - приводит слова Малкома официальный сайт клуба.
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года с зарплатой в 6,5 миллионов евро. На данный момент бразилец провел за "Зенит" всего два официальных матча.
Не пропустите: "Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Динамо" не сумело обыграть казахстанский клуб. Комличенко отдал голевую передачу
-
Кроме Кокорина, в "Сочи" может перейти еще один игрок "Зенита"
-
Ривалдо рассказал, в какие клубы может перейти Месси
-
ПСЖ и "Челси" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Малком рассказал, когда он вернется на поле
-
"Торпедо" подписало воспитанника ЦСКА
-
Вальверде назвал причину неудач "Барселоны" в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем"
-
Тарасов принес извинения за свою шутку о коронавирусе
-
Семин рассказал, кого он считает лучшим менеджером в российском футболе
-
"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"
-
Умер один из лучших футбольных арбитров в истории СССР
-
Ханни рассказал, почему у него не удалось заиграть в "Спартаке"
-
Экс-тренер ПСЖ назвал нынешнего наставника Тухеля худшим за последние годы
-
Дюков рассказал, как банком "Тинькофф" стал спонсором РПЛ
-
Собчак креативно высказалась о переходе Кокорина в "Сочи"
-
2
ПСЖ предложит Мбаппе гигантскую зарплату, чтобы удержать его в команде
-
1
"Аякс" подтвердил перехода Зиеша в "Челси"
-
Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему клуб решил не покупать Кокорина
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Мбаппе
-
Основной защитник "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Хетафе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15