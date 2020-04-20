Малком рассказал о лучшем голе в "Барселоне"

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Малком рассказал о лучшем голе в "Барселоне"

Полузащитник "Зенита" Малком рассказал о лучшем моменте в "Барселоне".

Напомним, 23-летний футболист выступал за каталонцев до того, как перешел в петербургский клуб.

"Гол "Реалу" стал лучшим моментом в "Барселоне". Потом гол в ворота "Итнера". Это была мечта. На поле и за его пределами я многому научился. Я научился этому в "Барселоне", - сказал Малком.

За "Зенит" футболист смог пока забить один гол и сделать 1 ассист в 5 матчах. Долгое время форвард восстанавливался после травмы бедра.

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