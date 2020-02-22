Малком рассказал о предстоящем матче с "Локомотивом"

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Малком рассказал о предстоящем матче с "Локомотивом"

Форвард "Зенита" Малком рассказал, что думает о предстоящем матче РПЛ с "Локомотивом".

Встреча команд состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

"Хотел закончить сборы победой, но теперь все мысли только о матче с "Локомотивом" и достижении поставленных целей. Буду усиленно работать всю предстоящую неделю, чтобы быть готовым.

Нужно быть сконцентрированным на "Локомотиве". Игра с этой командой важнейшая для нас в сезоне", - сказал Малком.

"Зенит" - лидер турнирной таблицы РПЛ. "Локомотив" расположился на 5 месте.

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