Малком рассказал о предстоящем матче с "Локомотивом"
Форвард "Зенита" Малком рассказал, что думает о предстоящем матче РПЛ с "Локомотивом".
Встреча команд состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.
"Хотел закончить сборы победой, но теперь все мысли только о матче с "Локомотивом" и достижении поставленных целей. Буду усиленно работать всю предстоящую неделю, чтобы быть готовым.
Нужно быть сконцентрированным на "Локомотиве". Игра с этой командой важнейшая для нас в сезоне", - сказал Малком.
"Зенит" - лидер турнирной таблицы РПЛ. "Локомотив" расположился на 5 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15