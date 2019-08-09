Малком рассказал о роли Дзюбы в его адаптации в "Зените"

Бразильский полузащитник "Зенита" Малком рассказал, что ему помогает адаптироваться в российском клубе нападающий Артем Дзюба.

"Артем всегда хочет сказать команде что-то ободряющее. Он бывает открытым или чуть серьезнее. Дзюба много шутит и всегда старается сказать что-то на испанском. Конечно, нужно привыкать ко всему: новая команда, новая игра. Но я полагаю, что моя адаптация пройдет быстро, а в этом мне точно помогут мои одноклубники", - приводит слова бразильца "Матч ТВ".

Напомним, что 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Бразилец подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

Хавбек дебютировал за "Зенит" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1). В этом встрече Малком вышел на поле на 72-й минуте.

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