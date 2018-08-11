Малком рассказал о роли своей бабушки в его футбольной карьере

Новичок "Барселоны" Малком рассказал о своем детстве.

"Моя семья всегда на первом месте, потому что они многое для меня сделали. Независимо от того, сколько я делаю для них, это даже не треть того, чего они заслуживают. Но я стараюсь помочь им, поскольку они помогли мне, принося домой еду и тем самым позволяя мне расти.

Моя бабушка даже продала сковородки, поэтому у меня было достаточно денег, чтобы я мог пойти на тренировку. Однажды я сказал ей, что у других детей есть деньги, чтобы они могли тренироваться, поэтому она продала все, что у нее было. Не так много людей сделают подобное. Она моя вторая мать" - приводит слова Малкома Football Espana.

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