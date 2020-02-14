Малком рассказал о самом ценном совете от Месси
Вингер питерского "Зенита" Малком высказался о своих отношениях с бывшим партнёром по "Барселоне" Лионелем Месси.
"Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.
Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: "Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше", - сказал бразилец.
Напомним, что Малком провёл в "Барсе" всего один сезон, после чего был продан "Зениту" за 40 миллионов евро.
32-летний Месси всю карьеру провёл в каталонском клубе. В текущей кампании аргентинец забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 26 матчах.
Не пропустите: Малком рассказал, когда он вернется на поле. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Тухель может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Васильев оценил перспективы Смолова в "Сельте"
-
Малком рассказал о самом ценном совете от Месси
-
Райола: "Погба не может бросить "Манчестер Юнайтед" в сложной ситуации"
-
В Италии готовят реформу использования системы VAR
-
Эмери может вернуться в "Севилью"
-
Буффон рассказал, зачем обменялся футболками с сыном Мальдини
-
Сёмин: "Не могу назвать "Локомотив" родным домом"
-
Холанд опроверг слухи, что он выбрал "Боруссию" из-за денег
-
Джером Боатенг хочет вернуться в сборную Германии
-
Роналду забил во всех матчах 2020 года
-
Ханни объяснил свой уход из "Спартака"
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
В полуфинале Кубка Испании "Реал Сосьедад" обыграл "Мирандес"
-
"Фейеноорд" обыграл "Херенвен" и пробился в полуфинал Кубка Голландии
-
1
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Франции
-
Стало известно, с кем "Краснодар" сыграет на третьем сборе
-
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом"
-
2
Ракитич считает, что Месси лучше, чем Роналду
-
1
Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14