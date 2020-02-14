Малком рассказал о самом ценном совете от Месси

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Малком рассказал о самом ценном совете от Месси

Вингер питерского "Зенита" Малком высказался о своих отношениях с бывшим партнёром по "Барселоне" Лионелем Месси.

"Какие отношения были с Месси? Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.

Самый ценный совет, который я получил от Месси? Он сказал: "Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше", - сказал бразилец.

Напомним, что Малком провёл в "Барсе" всего один сезон, после чего был продан "Зениту" за 40 миллионов евро.

32-летний Месси всю карьеру провёл в каталонском клубе. В текущей кампании аргентинец забил 19 голов и сделал 15 ассистов в 26 матчах.

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