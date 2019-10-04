Малком рассказал о своей травме и заявил, что сможет быстро восстановиться

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Малком рассказал о своей травме и заявил, что сможет быстро восстановиться

Полузащитник "Зенита" Малком рассказал, как чувствует себя, и как скоро вернется в строй сине-бело-голубых. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Травмы деликатная, нужно несколько дней, чтобы все пришло в норму, и я не чувствовал боли. Нужно много заниматься в тренажерном зале, делать упражнения на растяжку, чтобы укрепить мышцы", - сказал Малком.

В матче 5-го тура РПЛ с "Динамо" игрок был травмирован и пропустил 9 игр за петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что Малком может завершить карьеру из-за травмы.

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