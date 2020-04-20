Малком рассказал, обсуждали ли в раздевалке "Барселоны" возвращение Неймара

Бывший форвард "Барселоны" Малком, который на данный момент является игроком "Зенита", рассказал, обсуждали ли в каталонском клубе переход нападающего ПСЖ Неймара.

Напомним, бразилец покинул сине-гранатовых в 2017 году и перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Все чаще в СМИ появляется информация о том, что он вернется в "Барселону".

"Вернется ли Неймар в "Барселону"? Думаю, если это произойдет, он будет отлично играть. Но в прошлом году в раздевалки мы не обсуждали это. Мы слушали, что говорят на ТВ, читали прессу. Но нас волновали победы в матчах и турнирах", - передает слова Малкома SER Catalunya.

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