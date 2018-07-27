Малком: "Рома"? Я всегда хотел играть за "Барселону"

Новобранец "Барселоны" Малком рассказал старую-добрую сказку о том, что он с детства за свой новый клуб.

"Рома"? Я всегда хотел играть за "Барселону", это была детская мечта, которая стала реальностью. Очень горд быть в этой команде, рядом с лучшими игроками мира.

Неймар - мой кумир, и я надеюсь быть столь же успешным, как он и Роналдиньо", - сказал Малком. А мы поверили, но это не точно.

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