Малком: "Рома"? Я всегда хотел играть за "Барселону"

Теги барселонамалком

Малком: "Рома"? Я всегда хотел играть за "Барселону"

Новобранец "Барселоны" Малком рассказал старую-добрую сказку о том, что он с детства за свой новый клуб.

"Рома"? Я всегда хотел играть за "Барселону", это была детская мечта, которая стала реальностью. Очень горд быть в этой команде, рядом с лучшими игроками мира.

Неймар - мой кумир, и я надеюсь быть столь же успешным, как он и Роналдиньо", - сказал Малком. А мы поверили, но это не точно.

Не пропустите: материал о Малкоме, который поможет вам разобраться, кто это и зачем он "Барселоне" | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов