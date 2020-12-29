Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в российской Премьер-лиге.

Больше всех в 2020 году потерял в цене вингер "Зенита" Малком - с 30 до 24 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга самых подешевевших игроков РПЛ выглядит следующим образом:

1. Малком ("Зенит") – 30➡24 (-6 млн евро);

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22➡18 (-4 млн евро);

3. Гжегож Крыховяк ("Локомотив") – 16➡13 (-3 млн евро);

4. Франсуа Камано ("Локомотив") – 8➡5 (-3 млн евро);

5. Себастьян Дриусси ("Зенит") – 12➡10 (-2 млн евро);

6. Адольфо Гайч (ЦСКА) – 11➡9 (-2 млн евро);

7. Зе Луиш ("Локомотив") – 8➡6 (-2 млн евро);

8. Иван Игнатьев ("Рубин") – 6➡4 (-2 млн евро);

9. Соломон Кверквелия ("Ротор") – 5➡3 (-2 млн евро);

10. Александр Кокорин ("Спартак") – 6➡4,5 (-1,5 млн евро).

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