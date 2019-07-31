Малком сделал выбор между "Зенитом" и "Эвертоном"

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Малком сделал выбор между "Зенитом" и "Эвертоном"

Вингер "Барселоны" Малком определился с новым клубом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 22-летний бразилец выбирал между "Зенитом" и "Эвертоном", отдав в итоге предпочтение чемпиону России.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге футболисту предложили более выгодные условия личного контракта. По некоторым данным, речь идёт о зарплате в размере 6,5 миллионов евро в год.

Малком перешёл в "Барселону" прошлым летом, сыграл 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: В "Зените" назвали зарплату Малкома. | http://soccernews.ru
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