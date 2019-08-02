Малком сфотографировался в футболке "Зенита"

Сегодня, 2 августа, стало известно, что полузащитник "Барселоны" Малком прибыл в Санкт-Петербург для перехода в "Зенит". В сети появилась фотография футболиста в футболке сине-бело-голубых. Снимок опубликовал в твиттере журналист ESPM Хорхе Никола.



По данным источника, 22-летний бразилец уже заключил контракт с "Зенитом".

Напомним, что "Зенит" заплатит за Малкома 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. С самим игроком будет подписан пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Малком провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте также: "Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом. | http://soccernews.ru