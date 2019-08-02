Малком сфотографировался в футболке "Зенита"

1 Теги барселонамалкомзенит санкт-петербургтрансферы

Малком сфотографировался в футболке "Зенита"

Сегодня, 2 августа, стало известно, что полузащитник "Барселоны" Малком прибыл в Санкт-Петербург для перехода в "Зенит". В сети появилась фотография футболиста в футболке сине-бело-голубых. Снимок опубликовал в твиттере журналист ESPM Хорхе Никола.

По данным источника, 22-летний бразилец уже заключил контракт с "Зенитом".

Напомним, что "Зенит" заплатит за Малкома 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. С самим игроком будет подписан пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Малком провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте также: "Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот и Карлычу пора сфотографироваться с радужным флагом

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов