Малком сказал, что видит всего один топ-клуб в России

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Бразильский футболист "Зенита" Малком в разговоре со "Спорт-Экспресс" поделился мнением об лучших клубах России.

– Для многих Лига чемпионов – это шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание?

– Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист "Зенита" и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории "Зенита", доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.

– Вы как-то назвали "Зенит" топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?

– Для меня в России есть только один топ-клуб – это "Зенит". Никаких других топ-клубов я в Премьер-лиге не вижу, – сказал бразилец.

Напомним, что Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро в сезоне 2019/20.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 21 игру за "Зенит" в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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