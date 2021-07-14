Малком сказал, что видит всего один топ-клуб в России
Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен
Бразильский футболист "Зенита" Малком в разговоре со "Спорт-Экспресс" поделился мнением об лучших клубах России.
– Для многих Лига чемпионов – это шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание?
– Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист "Зенита" и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории "Зенита", доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.
– Вы как-то назвали "Зенит" топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?
– Для меня в России есть только один топ-клуб – это "Зенит". Никаких других топ-клубов я в Премьер-лиге не вижу, – сказал бразилец.
Напомним, что Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро в сезоне 2019/20.
В прошедшем сезоне бразилец сыграл 21 игру за "Зенит" в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
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