Малком сменил имидж в преддверии Нового года
Форвард "Зенита" Малком перед Новым годом перекрасился в блондина. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
"Живи так, будто это твой последний день в жизни. Будь безгранично счастлив", - написал футболист под фото.
Напомним, Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" этим летом за 20 миллионов евро. На данный момент футболист восстанавливается после травмы.
А еще: "Зенит" опубликовал информацию о травмах Лунева, Мамманы и Малкома| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды
-
Райола рассказал, почему Холанд не перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов
-
1
Дзанетти: "С приходом Видаля "Интер" сможет подняться на уровень выше"
-
Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего футболиста команды в 2019 году
-
Клуб Бекхэма объявил имя главного тренера
-
Луис поделился мнением о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете
-
2
Малком сменил имидж в преддверии Нового года
-
Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре
-
1
"Реал" подпишет новый контракт с Бензема
-
"Рома" готова выкупить права на Смоллинга у "МЮ" за 15 млн евро
-
1
В сеть попали фотографии дизайна комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21
-
Голкипер "Зенита" Васютин может продолжить карьеру в "Урале"
-
Что происходило в Англии на Boxing Day? Подводим главные итоги
-
Ланин перешел из "Краснодара" в "Енисей"
-
20
Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году
-
Стюринг возглавил "Витесс"
-
"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов
-
"Атлетико" может арендовать Алькасера
-
Конов: "Предметных переговоров по Чалову нет"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15