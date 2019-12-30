Малком сменил имидж в преддверии Нового года

Форвард "Зенита" Малком перед Новым годом перекрасился в блондина. Об этом он сообщил в своем инстаграме.



"Живи так, будто это твой последний день в жизни. Будь безгранично счастлив", - написал футболист под фото.

Напомним, Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" этим летом за 20 миллионов евро. На данный момент футболист восстанавливается после травмы.

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