Малком сменил имидж в преддверии Нового года

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Малком сменил имидж в преддверии Нового года

Форвард "Зенита" Малком перед Новым годом перекрасился в блондина. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

"Живи так, будто это твой последний день в жизни. Будь безгранично счастлив", - написал футболист под фото.

Напомним, Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" этим летом за 20 миллионов евро. На данный момент футболист восстанавливается после травмы.

А еще: "Зенит" опубликовал информацию о травмах Лунева, Мамманы и Малкома| http://soccernews.ru
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