Малком сравнил чемпионаты России и Франции

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Малком сравнил чемпионаты России и Франции

Вингер питерского "Зенита" Малком высказал мнение, что российская Премьер-лига не уступает французской Лиге 1.

"Это турниры примерно одинакового уровня. Во Франции тоже есть команды, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России на титул есть четыре-пять претендентов. А в Лиге 1 ПСЖ всегда является фаворитом. В России всё немного сложнее за счёт более высокой конкуренции", - приводит слова Малкома Foot Mercato.

Напомним, что с 2016 по 2018 год бразилец выступал за французский "Бордо". В "Зенит" он перебрался прошлым летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро.

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