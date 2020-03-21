Малком сравнил чемпионаты России и Франции
Вингер питерского "Зенита" Малком высказал мнение, что российская Премьер-лига не уступает французской Лиге 1.
"Это турниры примерно одинакового уровня. Во Франции тоже есть команды, которые не набирают много очков и не выигрывают много матчей. В России на титул есть четыре-пять претендентов. А в Лиге 1 ПСЖ всегда является фаворитом. В России всё немного сложнее за счёт более высокой конкуренции", - приводит слова Малкома Foot Mercato.
Напомним, что с 2016 по 2018 год бразилец выступал за французский "Бордо". В "Зенит" он перебрался прошлым летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20