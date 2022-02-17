Малком сравнил предсезонку в "Зените", "Барселоне" и "Бордо"

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Вингер питерского "Зенита" Малком признался, что он считает предсезонную подготовку в нынешней команде лучшей за всю карьеру.

"Чем отличается предсезонка в "Зените" от подготовки в "Барселоне" и "Бордо"? Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же.

"Бордо" проводило сборы во Франции и Испании, с "Барсой" мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни – здесь, в "Зените". Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень", - цитирует бразильца официальный сайт "сине-бело-голубых".

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В его активе 10 голов и 14 ассистов в 60 матчах.

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