Малком стал лидером чемпионата России по проценту успешных обводок

Теги зенит санкт-петербургроман зобнинвандерсон

Малком стал лидером чемпионата России по проценту успешных обводок

Хавбек "Зенита" Малком стал лидером РПЛ по проценту успешных обводок.

Футболист успешно совершил 49 обводок, всего было 62 попытки. Таким образом, у бразильца показатель 79%.

Вторым стал Роман Зобнин ("Спартак). В его активе 39 успешных обводок, 55 попыток. На третьем месте оказался хавбек "Краснодара" Вандерсон - 71 (32/45).

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