Малком стал лидером чемпионата России по проценту успешных обводок

Хавбек "Зенита" Малком стал лидером РПЛ по проценту успешных обводок.

Футболист успешно совершил 49 обводок, всего было 62 попытки. Таким образом, у бразильца показатель 79%.

Вторым стал Роман Зобнин ("Спартак). В его активе 39 успешных обводок, 55 попыток. На третьем месте оказался хавбек "Краснодара" Вандерсон - 71 (32/45).

Малком – лидер #ТинькоффРПЛ по проценту успешных обводок после десяти туров #СтатистикаРПЛ pic.twitter.com/ILr9K4xt3j — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 7, 2020

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