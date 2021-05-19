Малком стал лучшим игроком сезона в РПЛ по важному статистическому показателю

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Игрок "Зенита" Малком занял первое место в РПЛ по проценту успешных обводок.

В прошедшем сезоне бразилец совершил 82 успешные обводки при 107 попытках (77%).

По этому показателю он опередил Виктора Мозеса из "Спартака" (73 из 103, 71%) и Николу Влашича из ЦСКА (103 из 151, 68%)

Чидера Эджуке из ЦСКА (145 из 221, 66%) стал четвертым, пятым – Реми Кабелла из "Краснодара" (83 из 125, 66%).

В прошедшем сезоне РПЛ Малком провел 21 игру, в которых забил 3 гола.

Также не пропустите: Юрий Семин поделился мнением о будущем Хвичи. | http://soccernews.ru