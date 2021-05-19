Малком стал лучшим игроком сезона в РПЛ по важному статистическому показателю
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Игрок "Зенита" Малком занял первое место в РПЛ по проценту успешных обводок.
В прошедшем сезоне бразилец совершил 82 успешные обводки при 107 попытках (77%).
По этому показателю он опередил Виктора Мозеса из "Спартака" (73 из 103, 71%) и Николу Влашича из ЦСКА (103 из 151, 68%)
Чидера Эджуке из ЦСКА (145 из 221, 66%) стал четвертым, пятым – Реми Кабелла из "Краснодара" (83 из 125, 66%).
В прошедшем сезоне РПЛ Малком провел 21 игру, в которых забил 3 гола.
Также не пропустите: Юрий Семин поделился мнением о будущем Хвичи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Ари высказался о будущем клубе
-
"Милан" может подписать Оливье Жиру
-
1
Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны"
-
Малком стал лучшим игроком сезона в РПЛ по важному статистическому показателю
-
Юрий Семин поделился мнением о будущем Хвичи
-
ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву
-
Стал известен расширенный список игроков сборной Финляндии на Евро-2020
-
Бергкамп введен в Зал славы АПЛ
-
Агент Вендела высказаался о будущем игрока
-
Стало известно, когда "Урал" выйдет из отпуска
-
"Уфа" планирует подписать сразу несколько игроков
-
Николич совсем скоро подпишет новый контракт с "Локомотивом"
-
ЦСКА предложит новый контракт Васину
-
Тедеско может возглавить "Фиорентину"
-
"Газпром" стал спонсоров двух чемпионатов Европы и продлил контракт по Лиге Чемпионов
-
Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити"
-
Джерардо Сеоане возглавил "Байер"
-
Собянин прокомментировал слухи о переезде "Локомотива" в "Лужники"
-
Кокорин может перейти в "Кальяри"
-
Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020