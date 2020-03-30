Малком стал лучшим игроком "Зенита" в марте
Нападающий "Зенита" Малком стал лучшим игроком марта, сообщается в твиттере клуба.
В этом месяце 23-летний бразилец участвовал в 3 матчах, забив гол и сделав ассист в матче с "Уралом" (7:1).
Большую часть сезона футболист восстанавливался после травмы.
⚡✊ Выбор сделан! Малком — «G-Drive. Лучший игрок» марта!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/7lhseUzi5z— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 30, 2020
В "Зените" форвард играет с лета 2019 года.
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