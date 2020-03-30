Малком стал лучшим игроком "Зенита" в марте

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Малком стал лучшим игроком "Зенита" в марте

Нападающий "Зенита" Малком стал лучшим игроком марта, сообщается в твиттере клуба.

В этом месяце 23-летний бразилец участвовал в 3 матчах, забив гол и сделав ассист в матче с "Уралом" (7:1).

Большую часть сезона футболист восстанавливался после травмы.

В "Зените" форвард играет с лета 2019 года.

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