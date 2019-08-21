Малком: "Уверен, что буду очень счастлив в "Зените"

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Малком: "Уверен, что буду очень счастлив в "Зените"

Новичок "Зенита" Малком рассказал о своём отношении к футболу в целом.

"Я всегда оставляю все свои силы на поле. Нужно играть на максимуме своих возможностей и показывать самоотверженность для того, чтобы болельщики уважали тебя. Я всегда усердно работал для того, чтобы хорошо играть и помогать своей команде. Это тот путь, по которому я выстраиваю свою карьеру.

Футбол - это игра, в которой нужно всегда хвататься за свой шанс. "Зенит" приложил очень много усилий для того, чтобы заполучить меня, они сделали очень хорошее предложение. Я был очень счастлив в "Барселоне", а теперь уверен, что буду очень счастлив в "Зените", - цитирует бразильца Goal.com.

"Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

Игрок подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года и уже успел принять участие в матчах с "Краснодаром" и "Динамо". Сейчас он восстанавливается после травмы.

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