Малком в ближайшее время может покинуть "Барселону"

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Малком в ближайшее время может покинуть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Малком в ближайшее время может покинуть команду. Об этом сообщает COPE.

Бразилец планирует покинуть каталонский клуб спустя полгода после перехода.

В 21-летнем игроке заинтересовано несколько английских клубов. Также сообщалось об интересе со стороны Китая. 

Напомним, Малком перешел в "Барселону" из "Бордо" этим летом за 41 миллион евро.

В текущем сезоне игрок участвовал всего в 5 матчах в чемпионате Испании. 

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