Малком высказался о совместной игре с Месси

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Малком высказался о совместной игре с Месси

Вингер питерского "Зенита" Малком поделился воспоминаниями о периоде выступления в "Барселоне" и совместной игре с Лионелем Месси.

"Сначала я немного волновался, потому что видел, как Месси забивал голы, обыгрывал соперников. В повседневной жизни это было невероятно. То, как он касается мяча, как он его контролирует. Вы знаете, он лучший в мире. Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в "Зените". Это вдохновение не только для меня, а для всего мира", - цитирует бразильца Foot Mercato.

Напомним, что Малком провёл в "Барсе" всего один сезон, после чего был продан "Зениту" за 40 миллионов евро.

32-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

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