Малком высказался о совместной игре с Месси
Вингер питерского "Зенита" Малком поделился воспоминаниями о периоде выступления в "Барселоне" и совместной игре с Лионелем Месси.
"Сначала я немного волновался, потому что видел, как Месси забивал голы, обыгрывал соперников. В повседневной жизни это было невероятно. То, как он касается мяча, как он его контролирует. Вы знаете, он лучший в мире. Просто наблюдая за его игрой, я многое узнал о футболе. Теперь пытаюсь показать это в "Зените". Это вдохновение не только для меня, а для всего мира", - цитирует бразильца Foot Mercato.
Напомним, что Малком провёл в "Барсе" всего один сезон, после чего был продан "Зениту" за 40 миллионов евро.
32-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 31 матч, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14