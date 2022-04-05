Фото: твиттер Малкома\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Малком высказался о своей результативности и назвал цель на остаток сезона по количеству голов.

"Сколько я хочу забить в этом сезоне? Чем больше, тем лучше! Сколько там у нас матчей осталось до финиша?

Думаю, если забью еще шесть мячей, буду считать, что цель выполнена. Да, шесть, чтобы в сумме за сезон было 13 голов", – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Малком сыграл в 18 матчах РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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