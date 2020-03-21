Малком высказался о возможном возвращении в "Барселону"

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Малком высказался о возможном возвращении в "Барселону"

Хавбек "Зенита" Малком вспомнил о своих выступлениях за "Барселону".

"Я постоянно вспоминаю о том времени. Это была мечта. Мои лучшие воспоминания - дубль в ворота "Реала" и гол "Интеру" в Лиге Чемпионов.

Мне было сложно попадать в стартовый состав. У меня были хорошие отношения с Вальверде - он классный специалист и прекрасный человек. Ему было сложно выбирать, так как состав "Барсы" совершенный.

В футболе никогда не знаешь, что случиться в будущем. Если бы я смог вернуться в "Барсу" - был бы счастлив. Однако сейчас все мои мысли о "Зените", - заявил Малком.

Напомним, что "Зенит" приобрел Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Конечно,возвращайся!Продажей в Зенит пешеход хотел избавиться от конкурента,причем намного сильнее его самого.Но..время показало,что Бартомеу ошибся,и после коронавируса,в первое же ТО,он обязан вернуть тебя,а Лео...устранить,можно нанять снайпера...или одолжить ударный беспилотник у ВВС США!Visca El U.S Air Forces and Barca!

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