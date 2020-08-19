Малком высказался о возможном выступлении за сборную России

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Малком высказался о возможном выступлении за сборную России

Хавбек "Зенита" Малком высказался о возможном выступлении за сборную России.

"Мне нужно будет хорошо об этом подумать, обсудить со своей семьей. Знаю, что так сделал Марио Фернандес. Я пока чуть-чуть знаю русский язык. Помогает то, что я немного говорю по-английски, могу обсудить что-то с Караваевым, Дзюбой, Азмуном", - сказал Малком.

Напомним, футболист выступает в российском клубе с лета 2019 года. Хавбек перешел в "Зенит" из "Барселоны".

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