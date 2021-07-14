Назван лучший гол Евро-2020 (видео)

Теги чемпионат европыпатрик шикчехия

Назван лучший гол Евро-2020 (видео)Фото: инстаграм Шика/Автор неизвестен

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование среди зрителей за выбор лучшего гола чемпионата Европы-2020. Болельщики выбрали гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота Шотландии (2:0) в группе D.

Среди претендентов на звание красивейшего гола на Евро-2020 также были: Кевин Де Брейне (сборная Бельгии) — гол в ворота Дании, Поль Погба (сборная Франции) — в ворота Швейцарии, Миккель Дамсгор (сборная Дании) — в ворота Англии, Альваро Мората (сборная Испании) — в ворота Италии, Федерико Кьеза (сборная Италии) — в ворота Испании, Андрей Ярмоленко (сборная Украины) — в ворота Нидерландов, Лука Модрич (сборная Хорватии) — в ворота Шотландии, Лоренцо Инсинье (сборная Италии) — в ворота сборной Бельгии, Криштиану Роналду (сборная Португалии) — в ворота Венгрии.

Напомним, что лучшим игроком турнира был назван Джанлуиджи Доннарумма (Италия), а чемпионом стала сборной Италии, которая в финале обыграла сборную Англии в серии пенальти.

Также не пропустите: Футболист "Гранады" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рядом со стадионом "Спартака" начался пожар

Рядом со стадионом "Спартака" начался пожар

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов