Назван лучший гол Евро-2020 (видео)
Фото: инстаграм Шика/Автор неизвестен
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование среди зрителей за выбор лучшего гола чемпионата Европы-2020. Болельщики выбрали гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота Шотландии (2:0) в группе D.
Среди претендентов на звание красивейшего гола на Евро-2020 также были: Кевин Де Брейне (сборная Бельгии) — гол в ворота Дании, Поль Погба (сборная Франции) — в ворота Швейцарии, Миккель Дамсгор (сборная Дании) — в ворота Англии, Альваро Мората (сборная Испании) — в ворота Италии, Федерико Кьеза (сборная Италии) — в ворота Испании, Андрей Ярмоленко (сборная Украины) — в ворота Нидерландов, Лука Модрич (сборная Хорватии) — в ворота Шотландии, Лоренцо Инсинье (сборная Италии) — в ворота сборной Бельгии, Криштиану Роналду (сборная Португалии) — в ворота Венгрии.
Напомним, что лучшим игроком турнира был назван Джанлуиджи Доннарумма (Италия), а чемпионом стала сборной Италии, которая в финале обыграла сборную Англии в серии пенальти.
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|3
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