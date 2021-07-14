Малком высказался по поводу игры в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен
Бразильский футболист "Зенита" Малком поделился мнением о выступлениях питерского клуба в Лиге чемпионов.
– В Лиге чемпионов хотите встретиться с "Барселоной"?
– У меня нет предпочтений по соперникам. Я убежден, что мы должны думать не о том, с кем будем играть, а о самих себе. Нужно настраиваться только на то, чтобы сыграть в Лиге чемпионов лучше, нежели в прошлом сезоне.
– Что "Зениту" нужно для выхода из группы?
– Нужно верить в себя, делать все то, что мы и так привыкли делать. Каждая игра в группе должна быть для нас как матч жизни и смерти. Нужно постоянно настраиваться на победу, только через это лежит путь к успеху.
– Многие считают, что "Зениту" в предыдущие два сезона не хватало полностью здорового Малкома. Согласны?
– Я разделяю это мнение. Мне не хватало самого себя, здорового и готового сражаться на сто процентов. Я реалист и понимаю, что за эти два года в "Зените" пока не показал свой максимум. Поэтому одна из главных задач на сезон – избежать повреждений и провести весь год на высоком уровне, чтобы болельщики "Зенита" и все российские любители футбола наконец-то узнали, кто такой Малком. Я чувствую в себе силы и огромное желание играть, – сказал бразилец.
Напомним, что "Зенит" купил Малкома в сезоне 2019/20 у "Барселоны" за 40 миллионов евро.
В прошдешем сезоне бразилец сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола, а также отдал 3 голевые передачи.
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