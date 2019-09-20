Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Форвард "Зенита" Малком отправится в олимпийскую сборную Бразилии.

10 октября Бразилия встретится с Венесуэлой в товарищеском матче. 14 октября сыграет с Японией.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок участвовал в 2 матчах за российский клуб. В стан "Зенита" форвард перешел из "Барселоны" летом за 40 миллионов евро.

Ранее стала известна заявка основной сборной Бразилии.

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