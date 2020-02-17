Малком забил дебютный гол за "Зенит"

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Малком забил дебютный гол за "Зенит"

Бразильский вингер "Зенита" Малком впервые забил в составе питерской команды.

Звёздный легионер отличился во время товарищеского матча с "Кайратом" благодаря ассисту Артёма Дзюбы.

Напомним, что летом "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

В августе футболист провёл 2 матча за "сине-бело-голубых", после чего выбыл из строя из-за травмы до конца первой части сезона.

Не пропустите: "Зенит" победил в товарищеском матче "Аланию". | http://soccernews.ru
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