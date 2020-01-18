Малком забил первый гол за "Зенит" на сборах в Катаре

Бразильский хавбек "Зенита" Малком забил первый гол на сборах, проходящих в Катаре.

Точную передачу на 22-летнего полузащитника отдал форвард Артем Дзюба во время двухстороннего тренировочного матча.

Напомним, Малком из-за травмы не появляется на поле с октября 2019 года. Футболист перенес операцию и долгое время восстанавливался.

В "Зенит" полузащитник перешел из "Барселоны" в августе 2019 года за 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

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