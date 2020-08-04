Малком задумался об уходе из "Зенита"

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Малком задумался об уходе из "Зенита"

Будущее вингера Малкома в питерском "Зените" находится под вопросом, пишет Estadio Deportivo.

По информации источника, бразилец задумался о смене команды, поскольку хочет играть в одной из топ-5 лиг Европы.

Интерес к 23-летнему футболисту проявляет "Севилья", но до конкретных переговоров между клубами дело пока не дошло.

Прошлым летом "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро. В активе звёздного игрока 15 матчей, 4 гола и 2 ассиста.

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