Малком задумался об уходе из "Зенита"
Будущее вингера Малкома в питерском "Зените" находится под вопросом, пишет Estadio Deportivo.
По информации источника, бразилец задумался о смене команды, поскольку хочет играть в одной из топ-5 лиг Европы.
Интерес к 23-летнему футболисту проявляет "Севилья", но до конкретных переговоров между клубами дело пока не дошло.
Прошлым летом "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро. В активе звёздного игрока 15 матчей, 4 гола и 2 ассиста.
Не пропустите: Малком признан лучшим игроком "Зенита" в июне-июле. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14