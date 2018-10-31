Малком запросил свой трансфер у "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Малком запросил свой трансфер у каталонского клуба, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 21-летний бразилец требует продать его уже в январе. Футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому хочет сменить команду.

Напомним, что Малком перешёл в "Барселону" из "Бордо" прошлым летом за 41 миллион евро. За "сине-гранатовых" он сыграл всего в двух официальных матчах, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

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