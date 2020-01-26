Малком заявил, что намерен войти в историю "Зенита"

Форвард Малком в интервью ютуб-каналу "Зенита" заявил, что хотел бы войти в историю сине-бело-голубых.

"Мне очень хорошо в этой команде, мы вместе уже довольно долго. Пока не могу говорить со всеми из-за языкового барьера, но взаимопонимание со всеми игроками на отличном уровне. Надеюсь, вы увидите меня в первом матче с "Локомотивом". Сейчас моя цель - восстановиться на 100%. Я хочу войти в историю "Зенита", - сказал Малком.

22-летний бразилец перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года за 40 миллионов евро. Из-за травмы футболист сыграл лишь 2 матча за петербургский клуб.

А еще: Малком объяснил, почему смеётся над шутками Дзюбы, не понимая их| http://soccernews.ru