Малком заявил, что намерен войти в историю "Зенита"

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Малком заявил, что намерен войти в историю "Зенита"

Форвард Малком в интервью ютуб-каналу "Зенита" заявил, что хотел бы войти в историю сине-бело-голубых. 

"Мне очень хорошо в этой команде, мы вместе уже довольно долго. Пока не могу говорить со всеми из-за языкового барьера, но взаимопонимание со всеми игроками на отличном уровне. Надеюсь, вы увидите меня в первом матче с "Локомотивом". Сейчас моя цель - восстановиться на 100%. Я хочу войти в историю "Зенита", - сказал Малком.

22-летний бразилец перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года за 40 миллионов евро. Из-за травмы футболист сыграл лишь 2 матча за петербургский клуб.

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