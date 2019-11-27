Малком заявил, что не сталкивался в России с расизмом
Полузащитник "Зенита" Малком сказал, что в петербургском клубе не сталкивался с расизмом. Об этом сообщает ESPN.
"Пресса всякое пишет, но я скажу вам как обстоят дела: в России я не видео ни одного проявления расизма. В "Зените" болельщики часто просят руководство привлекать молодых воспитанников в основу вместо того, чтобы постоянно совершать трансферы. Именно поэтому появился тот баннер. Это был не расизм.
На улице ко мне подходят фанаты и просят сфотографироваться. Они говорят мне: "Удачи, ты лучший и поможешь нам", - сказал Малком.
Напомним, футболист этим летом перешел из "Барселоны" в "Зенит". На данный момент, хавбек восстанавливается после травмы.
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|Команда
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|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
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|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
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|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14