Малком заявил, что не сталкивался в России с расизмом

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Малком заявил, что не сталкивался в России с расизмом

Полузащитник "Зенита" Малком сказал, что в петербургском клубе не сталкивался с расизмом. Об этом сообщает ESPN.

"Пресса всякое пишет, но я скажу вам как обстоят дела: в России я не видео ни одного проявления расизма. В "Зените" болельщики часто просят руководство привлекать молодых воспитанников в основу вместо того, чтобы постоянно совершать трансферы. Именно поэтому появился тот баннер. Это был не расизм.

На улице ко мне подходят фанаты и просят сфотографироваться. Они говорят мне: "Удачи, ты лучший и поможешь нам", - сказал Малком.

Напомним, футболист этим летом перешел из "Барселоны" в "Зенит". На данный момент, хавбек восстанавливается после травмы.

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