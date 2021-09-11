Малкому и Клаудиньо разрешили играть за "Зенит" в ближайших матчах

Фото инстаграм Малкома

ФИФА проинформировала "Зенит" о решении снять ограничения с полузащитников Малкома и Клаудиньо.

Ранее питерский клуб не отпустил своих игроков в сборную Бразилии из-за возможных проблем с прохождением ими карантина.

После жалобы Бразильской конфедерации футбола Малкому и Клаудиньо запретили играть с "Ахматом" в РПЛ и "Челси" в Лиге Чемпионов.

Однако теперь оба футболиста смогут принять участие в играх как сегодня, так и во вторник.

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