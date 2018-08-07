"Мальме" и "Видеотон" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов

Завершился еще один первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Мальме" на своем поле сыграл вничью с "Видеотоном". Счет в середине второго тайма открыл Андерс Кристиансен, но вскоре шведы отыгрались усилиями Лоика Него.

"Мальме" Швеция – "Видеотон" Венгрия - 1:1 (0:0)

Голы: Кристиансен, 62 - 1:0, Него, 71 - 1:1

"Мальме": Далин, Нильсен, Сафари, Ларссон, Бенгтссон (Брурссон, 31), Траустасон (Левицки, 46), Баширу, Кристиансен, Рикс, Антонссон (Галль, 80), Розенберг.

"Видеотон": Ковачик, Юхас, Пауло Винисиус, Стопира, Него, Ковач (Паткаи, 78), Николов, Лазович (Щепович, 89), Хаджич, Фиола, Щепович (Варга, 82).

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