"Мальме" играет вничью с "ЧФР Клужом" и выходит в четвертый квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Шведский "Мальме" сыграл вничью с румынским "ЧФР Клужом" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, что хватило ему для выхода в следующий раунд турнира.

"Мальме" - "ЧФР Клуж" - 1:1, первый матч - 1:0

Голы: Джокович, 36 - 0:1, Траустасон, 55 - 1:1.

Удаление: Кулио, 77 ("Клуж").

Напомним, ранее в следующий раунд ЛЧ вышли "Астана" и "Карабах". | soccernews.ru