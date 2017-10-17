"Мальме" стал чемпионом Швеции

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"Мальме" стал чемпионом Швеции

В рамках 27-го тура чемпионата Швеции "Мальме" в гостях обыграл "Норрчепинг" со счётом 3:1.

Таким образом, "небесно-голубые" за три тура до конца сезона стали недосягаемыми для конкурентов и досрочно завоевали чемпионский титул.

Стоит отметить, что "Мальме" стал победителем чемпионата Швеции в 20-й раз в истории.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Мальме ФФ 30 62
2 ИФК Гетеборг 30 56
3 АИК 30 52
4 Эльфсборг 30 52
5 Хеккен 30 46
6 Эребру 30 46
7 Дьюргорден 30 43
8 Отвидаберг 30 43
9 Хельсингборг 30 39
10 Хальмстад 30 39
11 Кальмар 30 39
12 Норрчепинг 30 36
13 Фалкенберг 30 33
14 Гефле 30 32
15 Мьельбю 30 29
16 Броммапойкарна 30 12
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