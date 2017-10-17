"Мальме" стал чемпионом Швеции

В рамках 27-го тура чемпионата Швеции "Мальме" в гостях обыграл "Норрчепинг" со счётом 3:1.

Таким образом, "небесно-голубые" за три тура до конца сезона стали недосягаемыми для конкурентов и досрочно завоевали чемпионский титул.

Стоит отметить, что "Мальме" стал победителем чемпионата Швеции в 20-й раз в истории.

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