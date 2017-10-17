"Мальме" стал чемпионом Швеции
В рамках 27-го тура чемпионата Швеции "Мальме" в гостях обыграл "Норрчепинг" со счётом 3:1.
Таким образом, "небесно-голубые" за три тура до конца сезона стали недосягаемыми для конкурентов и досрочно завоевали чемпионский титул.
Стоит отметить, что "Мальме" стал победителем чемпионата Швеции в 20-й раз в истории.
Не пропустите: Итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Фиорентина", не продавай она своих лидеров
-
Промежуточные цели: "Барселона" принимает "Олимпиакос"
-
Красно-синее противостояние: ЦСКА сразится с "Базелем"
-
Последний шанс для "орлов": "Бенфика" готовится к приему "Манчестер Юнайтед"
-
Битва имперских столиц: "Челси" ждет в гости "Рому"
Лента новостей
-
Жоау Мариу близок к возвращению в строй
-
Лопес возглавил "Кальяри"
-
Пирес рассказал, почему ухудшилась игра Озила
-
Эллардайс хочет возглавить сборную США
-
"Наполи" выступил с заявлением по поводу травмы Инсинье
-
Дзадза признан лучшим игроком Примеры в сентябре
-
Манчини отказал "Лестеру"
-
ЦСКА U-19 – "Базель" U-19 - 2:3 (обзор)
-
Стало известно, где пройдут ноябрьские товарищеские матчи сборной России
-
ЦСКА уступил "Базелю" в Юношеской лиге УЕФА
-
Кокорин поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом"
-
Восстановление защитника "Арсенала" Чемберса затягивается
-
Промес повторил достижение ван Нистелроя
-
Инсинье прокомментировал свою травму
-
Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип
-
Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"
-
Самедов пропустит три недели
-
Наставник "Марибора": "Мы знали силу "Ливерпуля", но сыграли плохо"
-
РФС выпустил видеоролик по поводу падения сборной России в рейтинге ФИФА
-
Льорис: "Реал" оказал большое давление на нас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мальме ФФ
|30
|62
|2
|ИФК Гетеборг
|30
|56
|3
|АИК
|30
|52
|4
|Эльфсборг
|30
|52
|5
|Хеккен
|30
|46
|6
|Эребру
|30
|46
|7
|Дьюргорден
|30
|43
|8
|Отвидаберг
|30
|43
|9
|Хельсингборг
|30
|39
|10
|Хальмстад
|30
|39
|11
|Кальмар
|30
|39
|12
|Норрчепинг
|30
|36
|13
|Фалкенберг
|30
|33
|14
|Гефле
|30
|32
|15
|Мьельбю
|30
|29
|16
|Броммапойкарна
|30
|12