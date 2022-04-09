"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге
Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен
"Мальорка" неожиданно обыграла "Атлетико" в матче 31-го тура Ла Лиги.
"Мальорка" - "Атлетико" - 1:0
Голы: Мурики (пен), 68 - 1:0.
"Мальорка" - Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Коста, Дани Родригес, Баба, Санчес (Батталья, 86), Ли Кан Ин (Кубо, 54), Мурики.
"Атлетико" - Облак, Савич, Фелипе (Лоди, 75), Рейнилду, Льоренте, Карраско, Коке (Лемар, 46), Кондогбиа, де Пауль (Врсалько, 62), Суарес (Жоау Феликс, 62), Гризманн (Матеус Кунья, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14