"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге

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"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

"Мальорка" неожиданно обыграла "Атлетико" в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Мальорка" - "Атлетико" - 1:0

Голы: Мурики (пен), 68 - 1:0.

"Мальорка" - Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Оливан, Коста, Дани Родригес, Баба, Санчес (Батталья, 86), Ли Кан Ин (Кубо, 54), Мурики.

"Атлетико" - Облак, Савич, Фелипе (Лоди, 75), Рейнилду, Льоренте, Карраско, Коке (Лемар, 46), Кондогбиа, де Пауль (Врсалько, 62), Суарес (Жоау Феликс, 62), Гризманн (Матеус Кунья, 46).

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