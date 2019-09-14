"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0 (видеообзор матча)

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"Мальорка" - "Атлетик" - 0:0 (видеообзор матча)

Представляем видообзор матча 4-го тура Примеры "Мальорка" - "Атлеитк". В этой встрече команды разошлись миром.

А еще: Матч между "Мальоркой" и "Атлетиком" закончился безголевой ничьей| http://soccernews.ru
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2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
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