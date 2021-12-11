"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге

Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Мальорка" на своем поле сумела добыть ничью в матче с "Сельтой" в 17-м туре Ла Лиги.

"Мальорка" - "Сельта" - 0:0

"Мальорка" - Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Ли Кан Ин (Фер Ниньо, 90), Санчес (Кубо, 69), Батталья, Руис де Галаррета (Седлар, 89), Дани Родригес, Пратс (Анхель Родригес, 56).

"Сельта" - Дитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Нолито, 72), Тапия, Серви, Бельтран, Мендес, Санти Мина (Гальярдо, 19).

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