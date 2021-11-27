"Мальорка" и "Хетафе" не выявили победителя
Фото: твиттер "Мальорки"
В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги "Мальорка" сыграла вничью с "Хетафе".
"Мальорка" по-прежнему занимает 14-е место, "Хетафе" - 19-е.
"Мальорка" - "Хетафе" 0:0
"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Руис де Галаррета, Баба, Ли Кан Ин, Анхель Родригес (Пратс, 75), Жорди Мбоула (Кубо, 68).
"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри (Флорентину, 70), Аленья (Поведа, 88), Сандро Рамирес (Мата, 68), Унал.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14