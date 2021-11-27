"Мальорка" и "Хетафе" не выявили победителя

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"Мальорка" и "Хетафе" не выявили победителяФото: твиттер "Мальорки"

В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги "Мальорка" сыграла вничью с "Хетафе".

"Мальорка" по-прежнему занимает 14-е место, "Хетафе" - 19-е.

"Мальорка" - "Хетафе" 0:0

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Руис де Галаррета, Баба, Ли Кан Ин, Анхель Родригес (Пратс, 75), Жорди Мбоула (Кубо, 68).

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри (Флорентину, 70), Аленья (Поведа, 88), Сандро Рамирес (Мата, 68), Унал.

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