"Мальорка" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче Ла Лиги

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"Мальорка" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Вильярреала"

В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" сыграл вничью с "Мальоркой".

На данный момент "Мальорка" занимает 7-е место, а "Вильярреал" - 14-е.

"Мальорка" - "Вильярреал" 0:0

"Мальорка": Рейна, Маффео (Састре, 38), Вальент, Оливан, Коста, Кубо, Батталья, Ли Кан Ин, Севилья, Баба, Дани Родригес, Фер Ниньо (Хопп, 60), Ндиайе (Лаго Джуниор, 60).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Пенья, 73), Капу, Коклен (Парехо, 56), Тригерос (Альберто Морено, 57), Мойсес Гомес, Данджума (Пино, 57), Диа (Пако Алькасер, 57).

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